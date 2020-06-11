11 Июнь 2020 2020-06-11T17:12:52+03:00

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Мэр Вологды и добровольцы передали корма и другие необходимые вещи конному клубу "Двадцатый километр" . Всероссийская акция «Лапа дружбы» посвящена защите животных и поддержке зоозащитных организаций.

В поселке Меглеево под Вологдой, на 20-м километре автодороги Вологда — Медвежьегорск живут 19 копытных: лошади, верблюды, клепперы (помесь лошади и пони) и даже олень. Содержаться енотовидная собака, лиса, куры, собаки и кошки.

Сейчас клуб испытывает финансовые трудности, т.к большая часть дохода была за счет участия лошадей в праздничных мероприятиях. Теперь же введены ограничения на проведения мероприятий из-за коронавируса.

Гуманитарную помощь животным и приютам в Вологде собирают в молодежном центре «ГОР.СОМ35» на ул. Козленская, 2 по будням с 9.00 до 18. 00, по выходным с 10.00 до 18.00. Если вы готовы оказать волонтерскую помощь по уходу за животными, сообщите о своем желании в городской колл-центр 8 800 302 16 17 с 8.00 до 20.00.

Мэр Вологды передал еду вологодскому верблюду.Конный клуб Двадцатый километр под Вологдой нуждается в помощи - кормах, вещах и волонтерах. Желающие помочь могут позвонить в городской колл-центр 8 800 302 16 17 с 8.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU