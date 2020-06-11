Череповецкие курсанты заразились Covid-19

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:53:56+03:00

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В Череповце коронавирусом заболели пятеро курсантов военного училища радиоэлектроники. Курсанты были в отпуске. Все прибывшие железнодорожным и автомобильным транспортом, в соответствии с постановлением регионального правительства, отправились на двухнедельную изоляцию и были проверены на коронавирус. У пятерых результат оказался положительным.

Один из курсантов сдал тест 3 июня на ЖД вокзале Череповца, он приехал поездом „Архангельск-Санкт-Петербург“. Через два его результат подтвердили. На данный момент он, как и другие 4 курсанта, в моногоспитале. Переносит заболевание без клинических проявлений. Контактировавших изолировали на одном из этажей общежития.

ИСТОЧНИК KP.RU