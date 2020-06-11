2020-06-11T15:36:48+03:00
Звезды

Вологожане стали участниками фестиваля граффити на заборах

Первые работы для фестиваля граффити «День России» появились на улицах Вологодчины
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Вологодская область присоединилась к фестивалю граффити, приуроченному ко Дню России. На специально отведенных поверхностях уличные художники выражают себя на тему праздника. Изображаются современные герои — врачи, ученые, волонтеры, соцработники.

Первые работы уже появились в районных центрах. В основном, авторы настенной и назаборной живописи — подростки.

10 июня в Вожеге дети из школы искусств расписали стену магазина около вокзальной площади. Теперь там красуется медвежонок, который рисует флаг России. В Соколе теперь можно найти изображение тройки лошадей, выкрашенных в трехцветный флаг. Еще один пример уличного искусства появился на заборе Кадниковского детского дома-интерната. Другие районы области тоже потихоньку включаются в арт-акцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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