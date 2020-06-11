Вологжанина спасли от повешения на дорожном знаке

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:10:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Молочное под Вологдой, ночью в 1:30 произошло ЧП около станции скорой помощи. Росгвардии медики сообщили, что на перилах у входа мужчина делает петлю для себя. Когда они вышли на улицу, он скрылся. Патруль уточнил приметы мужчины и начал прочесывать район. Вскоре правоохранители заметили беглеца. Он сделал из ремня петлю и накинул на дорожный знак, а потом сунул туда голову. Его спасли и вызвали скорую.

Неудавшимся самоубийцей был местный 43-летний житель. Он оказался сильно пьян и объяснить свое поведение не смог. Известно, что он был в розыске за неуплату штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU