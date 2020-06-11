Белозерск обогатил турмаршрут 10 новыми арт-объектами

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:37:24+03:00

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В Белозерске установили 10 новых арт-объектов в рамках реализации проекта «Планета Орлова». Вологодский проект победил во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сел». На средства Фонда Елены и Геннадия Тимченко образован новый тематический турмаршрут.

Разработана карта маршрута для детей. Презентацию арт-объектов проведут онлайн, 22 августа, день рождения поэта-фронтовика Сергея Орлова. Каждая конструкция обозначает место, связанное с жизнью поэта, и содержит QR-код со ссылкой на подробную информацию о нем. Каждый арт-объект основан на сюжете одного из литературных произведений и создан по эскизам победителей открытого конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU