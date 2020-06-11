2020-06-11T14:08:43+03:00
Авто

В Шексне протестировали расширение моста

Над проектом трудились сотни строителей
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Фото Вести: Вологодская областьФото Вести: Вологодская область
Изменить размер текста:

В Шексне расширили и испытали на прочность стратегически важный для транспортного сообщения всего северо-запада мост. В 2018 году переправу начали расширять - вместо двух теперь четыре полосы для движения. В полную силу использовать мост начнут лишь осенью.

Трасса А-114 соединяет Вологду и Череповец и является одной из самых загруженных в регионе. Поэтому ее расширяют до 4 полос.

Специалисты провели испытания технического состояния моста. Они делятся на 2 части: статическую и динамическую. Статическая - автосамосвалы по 35 тонн устанавливаются в точках на пролётном строении и измеряется прогиб. Динамическая - те же машины проезжают на различной скорости, в том числе и через искусственную неровность и измеряется динамика пролётного строения.

Мост прошел проверку. Теперь около него завершают строительство транспортной развязки. 20 июня откроют 2 новые полосы, а старые будут ремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Вологды передал еду вологодскому верблюду
Череповецкие курсанты заразились Covid-19
Вологожане стали участниками фестиваля граффити на заборах
Вологжанина спасли от повешения на дорожном знаке
Белозерск обогатил турмаршрут 10 новыми арт-объектами
В Шексне протестировали расширение моста
В Вологде подготовили пляж, на котором нельзя купаться
Череповчане испугались дикой змеи
Большегруз перегородил федеральную трассу Москва - Архангельск
Серийный угонщик похищал автомобили для поездки на рыбалку
В Вологде начали строить Ледовый дворец
В Вологде вырубили липы у университетского стадиона
На видео вологодский полицейский на мотоцикле попал под колеса грузовика
В Вологде ВАЗ протаранил БМВ
Отец четверых детей был обнаружен мертвым в вологодских лесах
Вынесен приговор вандалам, разбивших ледяные фигуры, посвященные юбилею Победы
В Вологодской области сообщили о двух погибших от коронавируса за сутки
Более 10 тысяч новорожденных получили подарки
У Алексея Мородашова родился седьмой ребенок
55-летний мужчина стрялял из польского пистолета в кафе
Мэр Череповца Вадим Германов сообщил о природном катаклизме
14-летний вологжанин угнал велосипед, продал его, а деньги проел
В Вологодской области продолжается рост заболевших коронавирусом
При перестороении иномарка сбила мотоциклиста на мосту Череповца
Вторую стадию снятия ограничений на Вологодчине отложили до четверга
Жители Вологодского района смогут наблюдать за проектами Градсовета
388 вологодских почтальонов станут добрее