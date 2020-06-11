В Шексне протестировали расширение моста

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:08:43+03:00

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В Шексне расширили и испытали на прочность стратегически важный для транспортного сообщения всего северо-запада мост. В 2018 году переправу начали расширять - вместо двух теперь четыре полосы для движения. В полную силу использовать мост начнут лишь осенью.

Трасса А-114 соединяет Вологду и Череповец и является одной из самых загруженных в регионе. Поэтому ее расширяют до 4 полос.

Специалисты провели испытания технического состояния моста. Они делятся на 2 части: статическую и динамическую. Статическая - автосамосвалы по 35 тонн устанавливаются в точках на пролётном строении и измеряется прогиб. Динамическая - те же машины проезжают на различной скорости, в том числе и через искусственную неровность и измеряется динамика пролётного строения.

Мост прошел проверку. Теперь около него завершают строительство транспортной развязки. 20 июня откроют 2 новые полосы, а старые будут ремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU