2020-06-11T13:51:10+03:00
Общество

В Вологде подготовили пляж, на котором нельзя купаться

Единственный официальный пляж города готов к приему посетителей
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Вологда РФ
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В Вологде специалисты полностью подготовили пляж в парке Мира площадью в 5,5 тыс. кв метров. Он сможет принять отдыхающих, когда будут сняты ограничения в связи с эпидемией - это период 3 волны.

Площадку готовили к купальному сезону еще весной: там покрасили конструкции, завезли песок, отремонтировали ограждения, почистили дно реки, скосили траву, убрали мусор и даже опрыскали составом от клещей. Установлен спасательный пост и вагончик, где в ночное время будет дежурить вахтер. Есть буйки, аптечка, маломерное судно для спасения, лежаки, санузел.

В этом году закуплено 150 тонн песка. Часть уже высыпали, а остальное будет подсыпаться при снижении уровня воды. Использовать водоем для купания не рекомендуется - пробы воды неудовлетворительные. Поэтому на спасательной вышке установлен черный шар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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