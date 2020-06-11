В Вологде подготовили пляж, на котором нельзя купаться
В Вологде специалисты полностью подготовили пляж в парке Мира площадью в 5,5 тыс. кв метров. Он сможет принять отдыхающих, когда будут сняты ограничения в связи с эпидемией - это период 3 волны.
Площадку готовили к купальному сезону еще весной: там покрасили конструкции, завезли песок, отремонтировали ограждения, почистили дно реки, скосили траву, убрали мусор и даже опрыскали составом от клещей. Установлен спасательный пост и вагончик, где в ночное время будет дежурить вахтер. Есть буйки, аптечка, маломерное судно для спасения, лежаки, санузел.
В этом году закуплено 150 тонн песка. Часть уже высыпали, а остальное будет подсыпаться при снижении уровня воды. Использовать водоем для купания не рекомендуется - пробы воды неудовлетворительные. Поэтому на спасательной вышке установлен черный шар.
ИСТОЧНИК KP.RU