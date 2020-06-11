Череповчане испугались дикой змеи

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:32:51+03:00

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Тревожный сигнал спасателям поступил из Заягорбского района, улицы Усадебной. Жильцы обнаружили на своем участке змею и опасались, что она может быть ядовита.

Спасатели же по приезду обнаружили небольшого безобидного ужика. Он безопасен. Его прижали палочкой и взяли на руки в специальных перчатках. Змею вынесли в лесополосу.

Специалисты рассказали, что они уже третий раз за год выезжают на вызовы по ползучим гадам. Каждый раз это оказываются ужи. Сигналы поступали с Северного шоссе и Заречья.

ИСТОЧНИК KP.RU