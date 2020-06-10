Большегруз перегородил федеральную трассу Москва - Архангельск

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:57:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за аварии с участием двух грузовиков - большегруза и Газели, оказалась перегорожена федеральная трасса М-8 на 399 километре. ДТП произошло 10 июня в 13:20. МЧС распространило фото с места аварии. Именно спасатели растаскивали столкнувшиеся машины: перевернувшися тягач МАН с прицепом полностью блокировал движение. Со временем была освобождена одна из полос, организовано реверсивное движение.

Известно, что пострадало два человека. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. По предварительной информации, большегруз пошел на обгон Газели, водитель не справился с управлением и опрокинулся.

Напомним, на Вологодчине стоит жара - температура воздуха +23 +27 градусов. Как говорят дальнобойщики, именно при повышенной температуре чаще всего происходят аварии с большегрузами.

ИСТОЧНИК KP.RU