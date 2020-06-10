2020-06-10T15:58:20+03:00
Общество

Серийный угонщик похищал автомобили для поездки на рыбалку

Он признался в трех преступлениях
Иван Чухнин
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К счастью, все угнанные автомобили нашлись.К счастью, все угнанные автомобили нашлись.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Полицейские сообщили о задержании подозреваемого в серии угонов в Тотемском районе. Мужчина специализировался на авто, в которых были оставлены ключи зажигания. В этом он преуспел: так были угнаны несколько машин. Возбуждено три уголовных дела.

В полицию обратился местный житель 2001 г.р.. Он рассказал, что оставил свой автомобиль на парковке незапертым и с ключами зажигания в замке. Уже через тридцать минут его ВАЗ-2110 был угнан. Авто было найдено полицейскими на стоянке возле одного из кафе. Спустя несколько дней в отдел полиции обратилось еще двое местных жителей - их автомобили также угнали. ВАЗ-2115 был найден у кафе, а УАЗ Патриот - в одной из деревень Тотемского района. По подозрению в совершении трех угонов полицейские задержали мужчину 1980 года рождения.

Тотьмич пояснил, что чужие автомашины он брал, чтобы съездить в соседние деревни и на рыбалку.

Отделом дознания ОМВД России по Тотемскому району возбуждено три уголовных дела по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Любителю кататься на чужой технике грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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