10 Июнь 2020 2020-06-10T15:33:26+03:00

Так будет выглядеть Ледовый дворец. Фото со страницы Олега Кувшинникова "ВКонтакте"

Его возведут за два года у Осановской рощи

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В Вологде начали строить ледовый дворец. Он появится у Осановской рощи, недалеко от стадиона Локомотив, вдоль будущей улицы поэта Романова. Планируется открыть объект в День города в 2022 году. Стоимость объекта - 650 миллионов рублей.

Крытый каток дополнит инфраструктуру спортивной школы олимпийского резерва «Витязь».Объект будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию на коньках, проведению оздоровительных мероприятий и соревнований областного масштаба.

Подобные объекты возведены или возводятся в Череповце, Молочном, Шексне, Великом Устюге. Вологда же не досчиталась многих спортсменов: не выдеражав дефицита искусственного льда талантливые дети искали себя в других видах спорта. Сейчас единственная имеющаяся ледовая площадка на улице Пугачева загружена полностью.

Соглашение с министерством спорта о выделении федерального финансирования заключено в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». 240 миллионов рублей региону предоставят в 2021 году. Более 400 миллионов рублей будет выделено из бюджета области.

- С лыжниками место согласовано, объект не затронет существующую лыжню. А к моменту окончания возведения Ледового дворца обеспечим транспортную доступность, — пообещал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Площадь здания переменной этажности составит более девяти тысяч квадратных метров. К спортивному залу с ледовым полем и трибунами на 800 мест будет примыкать блок вспомогательных и административно-бытовых помещений.

По словам начальника департамента физической культуры и спорта области Сергея Фокичева, здесь будет развиваться молодежный хоккей.

Сейчас проводится конкурс на лучшее название Ледового дворца.

ИСТОЧНИК KP.RU