В Вологде начали строить Ледовый дворец
В Вологде начали строить ледовый дворец. Он появится у Осановской рощи, недалеко от стадиона Локомотив, вдоль будущей улицы поэта Романова. Планируется открыть объект в День города в 2022 году. Стоимость объекта - 650 миллионов рублей.
Крытый каток дополнит инфраструктуру спортивной школы олимпийского резерва «Витязь».Объект будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию на коньках, проведению оздоровительных мероприятий и соревнований областного масштаба.
Подобные объекты возведены или возводятся в Череповце, Молочном, Шексне, Великом Устюге. Вологда же не досчиталась многих спортсменов: не выдеражав дефицита искусственного льда талантливые дети искали себя в других видах спорта. Сейчас единственная имеющаяся ледовая площадка на улице Пугачева загружена полностью.
Соглашение с министерством спорта о выделении федерального финансирования заключено в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». 240 миллионов рублей региону предоставят в 2021 году. Более 400 миллионов рублей будет выделено из бюджета области.
- С лыжниками место согласовано, объект не затронет существующую лыжню. А к моменту окончания возведения Ледового дворца обеспечим транспортную доступность, — пообещал мэр Вологды Сергей Воропанов.
Площадь здания переменной этажности составит более девяти тысяч квадратных метров. К спортивному залу с ледовым полем и трибунами на 800 мест будет примыкать блок вспомогательных и административно-бытовых помещений.
По словам начальника департамента физической культуры и спорта области Сергея Фокичева, здесь будет развиваться молодежный хоккей.
Сейчас проводится конкурс на лучшее название Ледового дворца.
ИСТОЧНИК KP.RU