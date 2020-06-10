В Вологде вырубили липы у университетского стадиона

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:51:06+03:00

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Тревогу забила неравнодушная вологжанка Ираида Копьева. В центре города спилили липы. У стадиона возле 10 школы, там где "занимаются студенты из института, дети играют в футбол, просто люди из окрестных домов там бегают по вечерам. Там и так рядом дорога, и дышать нечем..."

Ее недоумению и гневу нет границ. "...спилили липы, - пишет она. - Вот этого я вообще не понимаю. Липы, которым лет по 50. Но оставили тополя - до первой грозы, наверное..."

Она обращает внимание, что это здоровые деревья, ствол у них не больной: "Ствол, как топленое масло..."

- Какого черта? Кто это? Напишите, кто знает - куда позвонить и кто отвечает за стадион. Побыстрее подключитесь, пожалуйста))

Комментарии говорят, что проблема остро стоит и в Вологде, и в других городах: деревья массово вырубают.

Ольга Смирнова пишет: "Стадион принадлежит университету, скорее всего их инициатива..." Она разъясняет: "В 2016 году было принято в Вологде преступное (не побоюсь этого слова) правило, когда порубочный билет нужен только на муниципальной земле, а собственники сами решают по своим деревьям. Раньше - для любого дерева, не важно на какой территории, ,для спиливания нужно получить порубочный билет.Липы жаль. Они быстро не растут и такая нужная прохлада от них...

Ольга Пономарева : Сегодня тоже увидели это, прямо слезы от такого кощунства. И почти каждый день в городе срубают здоровые красивые деревья.ыть в курсе. Липы жаль...

Елена Виноградова :

Я уже писала тоже про наш город, - Великий Устюг. Перед ТРОИЦЕЙ выпилили в скверах и на улицах берёзы .. завалы спиленных берёз в центре! Хорошо, что пока до окраин не добрались... А если доберутся?!

Вика Андреева

В Череповце, в Чагоде ( на моей родине) тоже безжалостно рубят красивейшие, совершенно здоровые деревья! И тоже не можем добиться правды - кто организатор этого беспредела ! Нужно что-то делать!

Светлана Жаворонок

В прошлом году у нас во дворе спилили семь тополей - по просьбе отдельных жильцов. Просто приехали и спилили. Мы писали жалобы вплоть до прокуратуры - на все отмазка: просьба жильцов...

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ИСТОЧНИК KP.RU