2020-06-10T15:00:53+03:00
Происшествия

На видео вологодский полицейский на мотоцикле попал под колеса грузовика

30-летний капитан погиб на месте
Иван Чухнин
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Полицейский на мотоцикле въехал под фуру.Видео группы Он-лайн Белозерск

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Дорога полицейскому была хорошо знакома. Фото: Кадр видео

Дорога полицейскому была хорошо знакома.Фото: Кадр видео

В интернете появилось видео ДТП, в котором полицейский на мотоцикле влетел под фуру и погиб. Авария произошла вечером, около 21:35 3 июня.

30-летний капитан полиции Владислав Тимохов разбился на спортбайке Хонда в Белозерске на перекрестке улицы Карла Маркса и Советского проспекта.

По данным областного УМВД, на большой скорости он выезжал со второстепенной дороги и врезался в тягач «Мерседес» с полуприцепом, который двигался по главной. От полученных травм полицийеский умер на месте.

Группа On-line Белозерск ВКонтакте опубликовала видео, запечатлевшее момент столкновения. Мотоциклист явно нарушил правила - пренебрег знаком «Уступи дорогу». По словам администратора паблика On-line Белозерск, видео предоставлено сотрудником МО МВД России «Белозерский». Хотя время на видео показывает совсем другую дату, у местных жителей оно не вызывает сомнения, что это гибель Владислава Тимохова.

Судя по комментариям, скорость гонщика составляла около 100 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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