2020-06-10T13:14:35+03:00
Происшествия

В Вологде ВАЗ протаранил БМВ

В аварии пострадали молодые люди
Иван Чухнин
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Две машины столкнулись ночью 9 июня на перекрестке улиц Мира и Чехова. Как сообщает городской отдел ГИБДД, в 23:50 около дома № 8 по улице Мира столкнулись ВАЗ-2107 и БМВ. 23-летний водитель "жигулей" двигался со стороны улицы Герцена в сторону вокзала.

При повороте налево на регулируемом перекрестке он не уступил дорогу иномарке, двигающейся со встречного направления прямо. Ей управлял 22- летний молодой человек. В результате произошло столкновение. В ДТП пострадали два пассажира иномарки: 23-летняя девушка и молодой человек 22 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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