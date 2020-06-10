2020-06-10T13:03:17+03:00
Происшествия

Отец четверых детей был обнаружен мертвым в вологодских лесах

Иван Чухнин
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В Вологодской области искали 30-летнего мужчину. Житель деревни Калинино Никольского района Александр Лешуков пропал в ночь с 7 на 8 мая на рыбалке. Дома его ждала жена и четверо детей. Его искали у около деревни Степшинский Починок родственники и полиция. Не исключалась версия, что мужчина мог стать жертвой преступления.

В результате поисков мужчину нашли - в ночь на 10 июня специалисты-водолазы обнаружили погибшего мужчину. Труп оказался в воде у противоположного берега водоема, где он 7 мая отдыхал и рыбачил с друзьями.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты аппарата регионального управления СК России. В ходе осмотра тела погибшего мужчины телесных повреждений следователи не обнаружили. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения причин его смерти. Как сообщает региональное СУ СК, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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