Вынесен приговор вандалам, разбивших ледяные фигуры, посвященные юбилею Победы
Вынесен приговор юным вандалам Череповца. 18 февраля они на площади Молодежи разбили 25 ледяных фигур, которые были посвящены юбилею Великой Победы. Их установили мастера из разных городов в ходе творческого фестиваля. Свое "веселье" они снимали на телефон, также молодые люди попали на камеры наблюдения.
Молодые люди обвинены в вандализме, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 214 УК РФ). На скамье подсудимых оказались 19-летний Егор Ломакин, 19-летний Керим Каримов и 18-летний Дмитрий Денисов. Всего они разрушили 25 ледяных скульптур, установленных в честь 75-летия Победы. Ущерб был оценен на общую сумму 268 тысяч 697 рублей 31 копейка.
Как передает портал Город Че, Адвокаты пытались оспорить сумму ущерба.
.Изначально мэрия хотела заявить сумму иска в размере 596 тысяч 897 рублей 31 копейки. В нее включили расходы на заготовку ледяных блоков (200 штук — 137 200 рублей), доставку ледовых блоков (29 400 рублей), подготовку площади Молодежи к изготовлению ледяных скульптур (38 тысяч 288 рублей 82 копейки), подвоз воды к месту проведения мероприятия, установку строительных весов, погрузку, разгрузку, перевозкуметаллического вагона, необходимого для хранения инструментов участников конкурса — 63 тысячи 808 рублей 49 копеек, денежные призы участникам конкурса — 285 тысяч, проживание участников конкурса в гостинице — 42 тысячи 200 рублей.
В гражданский иск мэрия включила эту сумму с вычетом 137 тысяч 200 рублей, которые подсудимые уже внесли в городской бюджет: каждый из обвиняемых уже частично погасил задолженность в размере 45 734 рублей.
Один из них признался, что выпил литр водки. Дмитрий Денисов считает, если бы он был трезв, то не совершил бы преступление.
Подсудимые сознались в своей глупости, двое из трех ребят отказались участвовать в судебных прениях.
В результате суд назначил каждому из обвиняемых один год ограничения свободы, запретил выезд за пределы Череповца, посещение культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, культурно-досуговых организаций (парки, музеи, кинотеатры), расположенные в пределах Череповца. Также им нельзя покидать дома с 23 до 6 часов утра. Именно такое наказание просила назначить государственный обвинитель Валентина Шакулина.
«У мэрии города нет цели назначить для ребят максимальное наказание. Главное, чтобы они все осознали, все поняли. И также по ущербу: минимальный ущерб они возместили. Главный ущерб жителям города — моральный. Они пострадали от их преступления. Главное, чтобы ребята вынесли из этого урок и никогда больше не допускали подобного», — сказала главный специалист правового отдела контрольно-правового управления мэрии Череповца Алина Смирнова.
Пользователи соцсетей в своем большинстве считают приговор мягким: "Парней просто оставили на самоизоляции".
ИСТОЧНИК KP.RU