Вынесен приговор вандалам, разбивших ледяные фигуры, посвященные юбилею Победы

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:41:01+03:00

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Вынесен приговор юным вандалам Череповца. 18 февраля они на площади Молодежи разбили 25 ледяных фигур, которые были посвящены юбилею Великой Победы. Их установили мастера из разных городов в ходе творческого фестиваля. Свое "веселье" они снимали на телефон, также молодые люди попали на камеры наблюдения.

Молодые люди обвинены в вандализме, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 214 УК РФ). На скамье подсудимых оказались 19-летний Егор Ломакин, 19-летний Керим Каримов и 18-летний Дмитрий Денисов. Всего они разрушили 25 ледяных скульптур, установленных в честь 75-летия Победы. Ущерб был оценен на общую сумму 268 тысяч 697 рублей 31 копейка.

Как передает портал Город Че, Адвокаты пытались оспорить сумму ущерба.

.Изначально мэрия хотела заявить сумму иска в размере 596 тысяч 897 рублей 31 копейки. В нее включили расходы на заготовку ледяных блоков (200 штук — 137 200 рублей), доставку ледовых блоков (29 400 рублей), подготовку площади Молодежи к изготовлению ледяных скульптур (38 тысяч 288 рублей 82 копейки), подвоз воды к месту проведения мероприятия, установку строительных весов, погрузку, разгрузку, перевозкуметаллического вагона, необходимого для хранения инструментов участников конкурса — 63 тысячи 808 рублей 49 копеек, денежные призы участникам конкурса — 285 тысяч, проживание участников конкурса в гостинице — 42 тысячи 200 рублей.

В гражданский иск мэрия включила эту сумму с вычетом 137 тысяч 200 рублей, которые подсудимые уже внесли в городской бюджет: каждый из обвиняемых уже частично погасил задолженность в размере 45 734 рублей.

Один из них признался, что выпил литр водки. Дмитрий Денисов считает, если бы он был трезв, то не совершил бы преступление.

Подсудимые сознались в своей глупости, двое из трех ребят отказались участвовать в судебных прениях.

В результате суд назначил каждому из обвиняемых один год ограничения свободы, запретил выезд за пределы Череповца, посещение культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, культурно-досуговых организаций (парки, музеи, кинотеатры), расположенные в пределах Череповца. Также им нельзя покидать дома с 23 до 6 часов утра. Именно такое наказание просила назначить государственный обвинитель Валентина Шакулина.

«У мэрии города нет цели назначить для ребят максимальное наказание. Главное, чтобы они все осознали, все поняли. И также по ущербу: минимальный ущерб они возместили. Главный ущерб жителям города — моральный. Они пострадали от их преступления. Главное, чтобы ребята вынесли из этого урок и никогда больше не допускали подобного», — сказала главный специалист правового отдела контрольно-правового управления мэрии Череповца Алина Смирнова.

Пользователи соцсетей в своем большинстве считают приговор мягким: "Парней просто оставили на самоизоляции".

ИСТОЧНИК KP.RU