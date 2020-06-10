В Вологодской области сообщили о двух погибших от коронавируса за сутки
На страничке губернатора области появилась актуальная информация по ситуации с коронавирусом в регионе. В статистику попали сразу два погибших. Об умерших в моногоспитале сообщал мэр Череповца, но областная статистика их не учитывала. Сейчас цифра откорректировалась - сразу на два человека за сутки.
Всего в регионе умерло от коронавруса 13 человек. Количество умерших с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией не озвучивается.
Итак, на 10 июня в Вологодской области 1159 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки 22 новых случая (8 – Вологда, 3 – Череповец, 3 – Череповецкий район, 3 – Великоустюгский район, 2 – Вологодский район, 1 – Кирилловский район, 1 – Тотемский район, 1 – Тарногский район). 474 – г. Вологда (+8)
222 – г. Череповец (+3)
103 – Шекснинский район
74 – Вологодский район (+2)
60 – Кадуйский район
51 – Бабаевский район
30 – Великоустюгский район (+3)
18 – Устюженский район
18 – Череповецкий район (+3)
14 – Грязовецкий район
12 – Вытегорский район
12 – Чагодощенский район
11 – Сокольский район
10 – Кирилловский район (+1)
7 – Кич-Городецкий район
6 – Усть-Кубинский район
6 – Белозерский район
6 – Тотемский район (+1)
6 – Тарногский район (+1)
5 – Нюксенский район
5 – Харовский район
3 – Бабушкинский район
3 – Вожегодский район
2 – Никольский район
1 – Междуреченский район
Погибших – 13 (1 – Великий Устюг, 5 – Вологда, 2 – Череповецкий район, 1 – Шекснинский район, 2 – Вологодский район, 2 – Череповец)
Количество обследованных – 181 046
ИСТОЧНИК KP.RU