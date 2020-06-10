В Вологодской области сообщили о двух погибших от коронавируса за сутки

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:15:24+03:00

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На страничке губернатора области появилась актуальная информация по ситуации с коронавирусом в регионе. В статистику попали сразу два погибших. Об умерших в моногоспитале сообщал мэр Череповца, но областная статистика их не учитывала. Сейчас цифра откорректировалась - сразу на два человека за сутки.

Всего в регионе умерло от коронавруса 13 человек. Количество умерших с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией не озвучивается.

Итак, на 10 июня в Вологодской области 1159 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки 22 новых случая (8 – Вологда, 3 – Череповец, 3 – Череповецкий район, 3 – Великоустюгский район, 2 – Вологодский район, 1 – Кирилловский район, 1 – Тотемский район, 1 – Тарногский район). 474 – г. Вологда (+8)

222 – г. Череповец (+3)

103 – Шекснинский район

74 – Вологодский район (+2)

60 – Кадуйский район

51 – Бабаевский район

30 – Великоустюгский район (+3)

18 – Устюженский район

18 – Череповецкий район (+3)

14 – Грязовецкий район

12 – Вытегорский район

12 – Чагодощенский район

11 – Сокольский район

10 – Кирилловский район (+1)

7 – Кич-Городецкий район

6 – Усть-Кубинский район

6 – Белозерский район

6 – Тотемский район (+1)

6 – Тарногский район (+1)

5 – Нюксенский район

5 – Харовский район

3 – Бабушкинский район

3 – Вожегодский район

2 – Никольский район

1 – Междуреченский район

Погибших – 13 (1 – Великий Устюг, 5 – Вологда, 2 – Череповецкий район, 1 – Шекснинский район, 2 – Вологодский район, 2 – Череповец)

Количество обследованных – 181 046

ИСТОЧНИК KP.RU