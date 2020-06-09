Более 10 тысяч новорожденных получили подарки

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:33:00+03:00

Их вручают при выписке из роддома

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На Вологодчине родителям новорожденных вручают подарочые наборы «С днем рождения, малыш!». Всего уже подарено 10 827 наборов. Этот проект реализуется с 1 июня прошлого года.Каждому новорожденному при выписке из роддома вручают набор с необходимыми вещами.

Как сообщает пресс-служба правительства, в прошлом году комплекты вручили 6508 родителям новорожденных. За 5 месяцев 2020 года выдали еще 4319 наборов.

В комплекте - детское одеяло, полотенца для купания, гигиенические средства, бутылочки для кормления, погремушки, альбомы для фотографий. Кроме того, прилагается памятка о мерах соцподдержки семей с детьми, реализуемых в Вологодской области.

Программа «С днем рождения, малыш!» реализуется на средства областного бюджета. Сумма потраченных средств не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU