У Алексея Мородашова родился седьмой ребенок

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:12:30+03:00

В первый день лета в его семье появилась дочь

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В семье Алексея Мордашова родился ребенок.

Это девочка, дочь олигарха назвали Аленой, она стала седьмым ребенком одного из самых богатых людей страны. И четвертый ребенок от третьей жены Алексея Марины, сообщил портал Город Че со сылкой на Forbes.

«У Мордашова 1 июня родилась Алена Алексеевна. Она чувствует себя отлично, как и ее родители», — подтвердила изданию пресс-служба «Северстали».

Вся семья во время эпидемии строго соблюдала режим самоизоляции в своем доме на Новорижском шоссе.

У Алены две сестры - Мария (2009 год рождения) и Настя (2012), и брат Даниил (2014). Все они учатся в русско-английской школе Wunderpark, которую Марина Мордашова открыла недалеко от дома в 2015 году. Дом находится на Новорижском шоссе. Карантин емья ровела именно там, дети учились на дистанционном обучении.

У Алексея Мордашова есть еще три сына. Старший Илья (1986 года рождения) от первого брака, а также два от второй жены, - Кирилл (1999 года) и Никита (2000 года) .

Напомним, со старшим сыном отец не поддерживает отношения, а двум другим он передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристической TUI. Но пока братья учатся в столичных вузах на гуманитарных факультетах.

В рейтинге богатейших наследников 2020 года шестеро детей Алексея Мордашова заняли 15-е место — на каждого из них пришлось чуть более $3 млрд из общего состояние отца, которое на дату составления рейтинга (16 апреля) оценивалось в $18,2 млрд. Теперь, когда им придется делиться с сестрой, они стали на 14% беднее, но в рейтинге дети предпринимателя все равно останутся. По данным экспертов, если бы детей было семеро уже на дату составления рейтинга, на каждого пришлось бы по $2,6 млрд, притом что для попадания в ТОП-20 достаточно было $2,25 млрд. Только в рейтинге они заняли бы не 15-е, и 16-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU