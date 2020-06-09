55-летний мужчина стрялял из польского пистолета в кафе

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:00:37+03:00

У него был конфликт с охранником

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Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области, завершено расследование уголовного дела по сообщению о применении 55-летним мужчиной оружия. Его обвиняют в покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении или ношении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов.

По версии следствия, ЧП случилось около 2-3 часов ночи 7 февраля 2020 года.

Технический директор коммерческой организации 1965 года рождения пришел в кафе на улице Краснодонцев в городе Череповце выяснить отношения с охранником - накануне тот вывел его из заведения из-за неадекватного состояния. Обвиняемый направил пистолет в сторону охранника, мужчину 1996 года рождения, и нажал на спусковой крючок. К счастью, выстрела не случилось из-за какой-то случайной неисправности.

Благодаря заминке, охранник заведения, а затем и прибывшие сотрудники Росгвардии, задержали нападавшего и отправили в полицию. Как оказалось, мужчина был вооружен пистолетом марки «ТТ» польского производства, а снаряженный в него патрон калибра 7,62 мм относится к категории боеприпасов к нарезному боевому - ручному стрелковому, огнестрельному оружию.

Расследование дела закончено. Скоро мстительный мужчина предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU