2020-06-09T12:21:25+03:00
Происшествия

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил о природном катаклизме

Там идет ливень
Иван Чухнин
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Небольшая туча наделала переполох в Череповце. Страница Вадима Германова ВКонтакте.Небольшая туча наделала переполох в Череповце. Страница Вадима Германова ВКонтакте.
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Невиданный ранее ливень обрушился на Череповец. Он привел к транспортному коллапсу- из-за потоков воды и луж, которые образовались на проезжей части, затруднено движение автомобилей. Под мостом оказались в водняной ловушке несколько автомобилей.

О ЧП в городе сообщил на своей странице мэр горда металлургов Вадим Германов. Он написал, что за два с половиной часа в Череповце выпало 11,8 мм осадков, это 54% от декадной нормы, которая составляет 22 мм.

Меры уже приняты. Вадим Германов пишет: "Пять бригад «Водоканала» проверяют не забиты ли колодцы канализации. В местах подтоплений ливневки чистые. Большие лужи на проезжей части обусловлены тем, что пропускная способность системы не позволяет моментально принять такое количество воды... Следим за ситуацией. На наиболее напряженных участках работают экипажи ДПС...."

Судя по картам осадков-онлайн, туча достаточно медленно движется в сторону Вологды. Дождь в областной столице возможен во второй половине дня, после 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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