14-летний вологжанин угнал велосипед, продал его, а деньги проел

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:35:43+03:00

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В Вологде 14-летний подросток украл велосипед, продал его, а деньги проел.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

Преступление произошло днем 14 сентября 2019 года. При проверке состоящих на профилактическом учете лиц и следов пальцев рук, обнаруженных на месте преступления, выяснилась личность подозреваемого.

Следователям в ходе допроса подросток признался, что из дома взял плоскогубцы, намереваясь совершить хищение первого же попавшегося велосипеда. Проходя мимо дома на улице Щетинина увидел, что домофон, установленный на входной двери в подъезд, не работает. На первом же этаже под лестницей он увидел велосипед "Десна". Тросик, которым был прицеплен велосипед, он повредил и выкатил велосипед. В районе ПЗ он встретил незнакомца, который купил у него велосипед за 1000 рублей. Деньги потратил на еду в бистро.

Скоро парень предстанет перед судом, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU