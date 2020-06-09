2020-06-09T11:35:43+03:00
Происшествия

14-летний вологжанин угнал велосипед, продал его, а деньги проел

Вора нашли по отпечаткам пальцев
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде 14-летний подросток украл велосипед, продал его, а деньги проел.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

Преступление произошло днем 14 сентября 2019 года. При проверке состоящих на профилактическом учете лиц и следов пальцев рук, обнаруженных на месте преступления, выяснилась личность подозреваемого.

Следователям в ходе допроса подросток признался, что из дома взял плоскогубцы, намереваясь совершить хищение первого же попавшегося велосипеда. Проходя мимо дома на улице Щетинина увидел, что домофон, установленный на входной двери в подъезд, не работает. На первом же этаже под лестницей он увидел велосипед "Десна". Тросик, которым был прицеплен велосипед, он повредил и выкатил велосипед. В районе ПЗ он встретил незнакомца, который купил у него велосипед за 1000 рублей. Деньги потратил на еду в бистро.

Скоро парень предстанет перед судом, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Череповца Вадим Германов сообщил о природном катаклизме
14-летний вологжанин угнал велосипед, продал его, а деньги проел
В Вологодской области продолжается рост заболевших коронавирусом
При перестороении иномарка сбила мотоциклиста на мосту Череповца
Вторую стадию снятия ограничений на Вологодчине отложили до четверга
Жители Вологодского района смогут наблюдать за проектами Градсовета
388 вологодских почтальонов станут добрее
В пожаре под Соколом погибли телята
В Вологде закрыли на карантин очередной детсад
В Кремлевском саду Вологды расписали арки-подковы под хохлому
Томограф за 36 миллионов рублей появится в череповецком моногоспитале для коронавирусных
В Вологодской области зафиксировано еще 27 случаев коронавирусной инфекции
КамАЗ протаранил микроавтобус на трассе Вологда - Медвежьегорск
Бойцы Росгвардии сняли с автобусного рейса 4-летнего ребенка
Водитель сбил велосипедистку на Пошехонском шоссе и скрылся
Вологжанам предлагают спасти жизни
Череповчане не ходят на общественные работы
На Вологодчине увеличивается количество больных коронавирусом
Из моногоспиталя выписали четырех вологжан
В Вологодской области продлили общественные работы
Вологжанам разрешили посещать кладбища
Малыш полутора лет выпал из окна в Череповце
Череповчанин продает авиалайнер за 4 млн
Вологжане смогут вложить в свой бизнес 100 тысяч бюджетных рублей
Тысяча вологжан заболели коронавирусом
Власти Череповца заявили о снижении поступления налогов в бюджет
Мошенники просят помощи для лечения коронавирусных пациентов от имени замгубернатора