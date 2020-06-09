14-летний вологжанин угнал велосипед, продал его, а деньги проел
В Вологде 14-летний подросток украл велосипед, продал его, а деньги проел.
Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).
Преступление произошло днем 14 сентября 2019 года. При проверке состоящих на профилактическом учете лиц и следов пальцев рук, обнаруженных на месте преступления, выяснилась личность подозреваемого.
Следователям в ходе допроса подросток признался, что из дома взял плоскогубцы, намереваясь совершить хищение первого же попавшегося велосипеда. Проходя мимо дома на улице Щетинина увидел, что домофон, установленный на входной двери в подъезд, не работает. На первом же этаже под лестницей он увидел велосипед "Десна". Тросик, которым был прицеплен велосипед, он повредил и выкатил велосипед. В районе ПЗ он встретил незнакомца, который купил у него велосипед за 1000 рублей. Деньги потратил на еду в бистро.
Скоро парень предстанет перед судом, сообщает региональное управление Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU