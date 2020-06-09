2020-06-09T11:18:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологодской области продолжается рост заболевших коронавирусом

Новые данные опубликовал губернатор
Иван Чухнин
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Информация на 9 июня 2020 года.Информация на 9 июня 2020 года.
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За сутки в Вологодской области число подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции увеличилось на 26 новых случаев (6 – Вологда, 4 – Череповец, 10 – Шекснинский район, 3 – Кадуйский район, 1 – Кирилловский район, 1 – Харовский район, 1 – Бабаевский район). Всего заболело 1136 человек. 466 – г. Вологда (+6)

219 – г. Череповец (+4)

103 – Шекснинский район (+10)

72 – Вологодский район

60 – Кадуйский район (+3)

51 – Бабаевский район (+1)

27 – Великоустюгский район

18 – Устюженский район

15 – Череповецкий район

14 – Грязовецкий район

12 – Вытегорский район

12 – Чагодощенский район

11 – Сокольский район

9 – Кирилловский район (+1)

7 – Кич-Городецкий район

6 – Усть-Кубинский район

6 – Белозерский район

5 – Тотемский район

5 – Тарногский район

5 – Нюксенский район

5 – Харовский район (+1)

3 – Бабушкинский район

3 – Вожегодский район

2 – Никольский район

1 – Междуреченский район Количество погибших находится на прежнем уровне - последние 4 умерших в моногоспитале в статистику не вошли.

Итак, на 1136 инфицированных умерло 11 (1 – Великий Устюг, 5 – Вологда, 2 – Череповецкий район, 1 – Шекснинский район, 1 – Вологодский район, 1 – Череповец) Количество обследованных по информации губернатора области - 178 218.

Судя по статистике, лидером по суточному приросту стал Шекснинский район. В минувшие выходные там было зафиксировано 7 новых случаев инфицирования. COVID-19 у контактных лиц на одной из промышленных площадок района, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. Люди продолжают находиться на самоизоляции под контролем мобильных бригад и сотрудников ОМВД. За состоянием здоровья заболевших регулярно наблюдают медицинские работники. Как заверял глава района, "ситуация на полном контроле".

ИСТОЧНИК KP.RU

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