В Вологодской области продолжается рост заболевших коронавирусом
За сутки в Вологодской области число подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции увеличилось на 26 новых случаев (6 – Вологда, 4 – Череповец, 10 – Шекснинский район, 3 – Кадуйский район, 1 – Кирилловский район, 1 – Харовский район, 1 – Бабаевский район). Всего заболело 1136 человек. 466 – г. Вологда (+6)
219 – г. Череповец (+4)
103 – Шекснинский район (+10)
72 – Вологодский район
60 – Кадуйский район (+3)
51 – Бабаевский район (+1)
27 – Великоустюгский район
18 – Устюженский район
15 – Череповецкий район
14 – Грязовецкий район
12 – Вытегорский район
12 – Чагодощенский район
11 – Сокольский район
9 – Кирилловский район (+1)
7 – Кич-Городецкий район
6 – Усть-Кубинский район
6 – Белозерский район
5 – Тотемский район
5 – Тарногский район
5 – Нюксенский район
5 – Харовский район (+1)
3 – Бабушкинский район
3 – Вожегодский район
2 – Никольский район
1 – Междуреченский район Количество погибших находится на прежнем уровне - последние 4 умерших в моногоспитале в статистику не вошли.
Итак, на 1136 инфицированных умерло 11 (1 – Великий Устюг, 5 – Вологда, 2 – Череповецкий район, 1 – Шекснинский район, 1 – Вологодский район, 1 – Череповец) Количество обследованных по информации губернатора области - 178 218.
Судя по статистике, лидером по суточному приросту стал Шекснинский район. В минувшие выходные там было зафиксировано 7 новых случаев инфицирования. COVID-19 у контактных лиц на одной из промышленных площадок района, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. Люди продолжают находиться на самоизоляции под контролем мобильных бригад и сотрудников ОМВД. За состоянием здоровья заболевших регулярно наблюдают медицинские работники. Как заверял глава района, "ситуация на полном контроле".
ИСТОЧНИК KP.RU