При перестороении иномарка сбила мотоциклиста на мосту Череповца

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:48:49+03:00

Разбиты оказались три машины и мотоцикл. Фото: по Череповцу ОГИБДД

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8 июня произошла массовая авария на Ягорбском мосту в Череповце. ДТП случилось в 17:45.

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, 20-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» перестраивался в левый ряд. При этом он не пропустил мотоцикл «Ямаха», которым управлял юноша 18 лет. "Ямаха" двигалась в средней полосе.

От удара мотоцикл овыбросило на двигавшийся автомобиль «Киа Спектра», им управляла 44-летняя женщина. «Волга», за рулем которой был 22 летний мужчина, врезалась в «Ниссан Альмера». Таким образом, в ДТП участвовали четыре единицы транспорта.

В столкновении пострадал упавший на проезжую часть мотоциклист. С многочисленными травмами он доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU