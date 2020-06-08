2020-06-08T18:48:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторую стадию снятия ограничений на Вологодчине отложили до четверга

Тем временем коэффициент распространения коронавирусной инфекции на территории региона больше единицы
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодской области во время заседания областного штаба по коронавирусу 8 июня сообщил, что вторая стадия снятия ограничений откладывается как минимум до четверга. После первой стадии коэффициент распространения коронавирусной инфекции на Вологодчине стал больше единицы. Обязательное условие для второго этапа является снижение коэффициента до 0,8.

Со второй волной откроется уличная торговля, образовательные организации. На данный момент на Вологодчине уже работают парикмахерские, некоторые магазины, разрешено гулять, но с ограничениями.

Напомним, только за сегодня прирост заболевших +27 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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