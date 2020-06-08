2020-06-08T18:27:59+03:00
Общество

Жители Вологодского района смогут наблюдать за проектами Градсовета

Интерактивный проект позволяет следить за объектами по карте
Евдокия САХАРОВА
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zayavioprobleme.ru/develop_mapzayavioprobleme.ru/develop_map
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Для Вологодского района запустили интерактивную карту с проектами Градсовета. Можно онлайн наблюдать за выполненными работами, прочитать отчет и увидеть, как было до и стало после. Можно и заявить о своей проблеме.

На карте отмечены стройки и ремонты объектов по проектам, принятых на Градостроительном совете. Это ремонт дорог, социальных учреждений, реализация программы «Народный бюджет».

Посмотреть на новшество можно на сайте района. Карту обещают своевременно пополнять. Планируется создать раздел, где можно будет представить свои идеи развития района. Об этом сообщил Сергей Жестянников на своей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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