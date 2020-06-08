388 вологодских почтальонов станут добрее
И быстрее. Им выдадут по велосипеду
Фото УФПС ВО
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В Вологодской области почтальонам раздали велосипеды. 388 новых транспортных средств повысят скорость доставки и облегчат жизнь курьерам. Велосипеды оборудованы корзиной, которая поможет перевозить до 10 кг корреспонденции.
Особенно такой транспорт востребован в сельской местности - работникам приходится преодолевать десятки километров. В нашем регионе 70% почтовых отделений находятся как раз там. Средняя протяженность доставочного участка может составлять более 10 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU