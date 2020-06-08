2020-06-08T16:33:46+03:00
Происшествия

В пожаре под Соколом погибли телята

Возгорание произошло из-за неправильного обустройства дымохода
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В деревне Нестерово Сокольского района произошел пожар в крестьянском хозяйстве. Накануне в 5 утра при возгорании пострадало 800 кв. метров. В огне погибли четыре теленка.

На тушение выехало более двух десятков пожарных и 9 единиц техники. ЧП произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.

Работник телятника объяснил, что в два часа ночи затопил печь, чтобы нагреть воду для корма. Когда он позже зашел в телятник, то увидел уже открытый огонь на потолке, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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