В пожаре под Соколом погибли телята
Возгорание произошло из-за неправильного обустройства дымохода
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В деревне Нестерово Сокольского района произошел пожар в крестьянском хозяйстве. Накануне в 5 утра при возгорании пострадало 800 кв. метров. В огне погибли четыре теленка.
На тушение выехало более двух десятков пожарных и 9 единиц техники. ЧП произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.
Работник телятника объяснил, что в два часа ночи затопил печь, чтобы нагреть воду для корма. Когда он позже зашел в телятник, то увидел уже открытый огонь на потолке, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU