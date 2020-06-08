В Вологде закрыли на карантин очередной детсад
В областной столице на карантин отправились четыре из пяти групп детсада №88 на Галкинской, 95а. 38 детей отпущены домой. Родитель одного из воспитанников заразился Covid-19. Осталась работать одна дежурная группа - у них был отдельных вход. Территория и помещения продезинфицированы. Ранее же закрытые из-за случаев коронавируса сады уже работают.
На данный момент в Вологде, по данным мэра, такие дошкольные учреждения посещают более 3,4 тысячи детей. Ранее были отправлены на карантин ребята из детсадов №№ 67, 86, 96 и 105. Там заболел воспитанник, воспитатель и один из родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU