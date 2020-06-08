В Вологде закрыли на карантин очередной детсад

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:14:29+03:00

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В областной столице на карантин отправились четыре из пяти групп детсада №88 на Галкинской, 95а. 38 детей отпущены домой. Родитель одного из воспитанников заразился Covid-19. Осталась работать одна дежурная группа - у них был отдельных вход. Территория и помещения продезинфицированы. Ранее же закрытые из-за случаев коронавируса сады уже работают.

На данный момент в Вологде, по данным мэра, такие дошкольные учреждения посещают более 3,4 тысячи детей. Ранее были отправлены на карантин ребята из детсадов №№ 67, 86, 96 и 105. Там заболел воспитанник, воспитатель и один из родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU