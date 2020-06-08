2020-06-08T14:54:43+03:00
Звезды

В Кремлевском саду Вологды расписали арки-подковы под хохлому

Работу выполнил художник Олег Малинин
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице расписали хохломой два арт-объекта в Крмелевском саду. Арки в виде подков показались мэру мрачными и он попросил чуть улучшишь их внешний вид. С просьбой украсить подковы к художнику Олегу Малинину обратилась администрация сада. Мастер работает в местной художественной школе.

Было принято решение расписать арт-объекты, но так, чтобы было ярко и всем знакомо. Поэтому выбрали хохлому: одна подкова в классическом стиле - золоченке, другая в вологодском - голубое на серебре.

Художник работал 4 дня по 5 часов. Отмечается, что краска выбрана устойчивая - дождь и перепады температур не должны быть страшны росписи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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