Томограф за 36 миллионов рублей появится в череповецком моногоспитале для коронавирусных

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:23:02+03:00

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В Череповецкой горбольнице должен появиться компьютерный томограф. Ранее коронавирус лечили без него, хотя считается, что ни УЗИ, ни рентген не могут диагностировать поражение легких коронавирусом.

Поставка оборудования намечена на сегодня, 8 июня. "Аппарат очень хороший, у него даже есть функция колонографии - это неинвазивный метод исследования толстой кишки. 8 июня оборудование будет здесь... С помощью томографа будем выявлять коронавирус на ранних стадиях. Будем исследовать легкие, чтобы понять, насколько тяжелое состояние", - пояснил главный врач моногоспиталя Череповца Андрей Погодин. Для монтажа и настройки потребуется еще две недели.

Стоимость компьютерного томографа - 36 миллионов рублей. Это первый компьютерный томограф в горбольнице на Ломоносова, аппарат куплен по федеральной программе для коронавирусных госпиталей, сообщает официальный сайт Череповца.

Ранее сообщалось о гибели 15 пациентов моногоспиталя с коронавирусной инфекцией. Официальная статистика говорит об 11 умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU