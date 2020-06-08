В Вологодской области зафиксировано еще 27 случаев коронавирусной инфекции
В Вологодской области обновилась статистика - в регионе зарегистрировано 27 новых случаев заражения COVID-19. 1111 человек было зарегистрировано с начала пандемии. 126 человек в настоящее время получает лечение в стационаре монопрофильного госпиталя в Череповце. Выздоровело с начала эпидемии 542 человека.
Верховажский, Междуреченский и Вашкинской районы остаются "условно чистыми" от инфекции.
На 8 июня, за сутки 6 инфицированных зарегистрировано в Кадуйском районе. По 5 - в Вологде и Череповце, три – в Великоустюгском районе, по два – в Вологодском и Шекснинском. По одному случаю отмечено в Белозерском, Череповецком, Устюженском и Вытегорском районах.
Ситуация в муниципалитетах:
460 – г. Вологда (+5)
215 – г. Череповец (+5)
93 – Шекснинский район (+2)
72 – Вологодский район (+2)
57 – Кадуйский район (+6)
50 – Бабаевский район
27 – Великоустюгский район (+3)
18 – Устюженский район (+1)
15 – Череповецкий район (+1)
14 – Грязовецкий район
12 – Вытегорский район (+1)
12 – Чагодощенский район
11 – Сокольский район
8 – Кирилловский район
7 – Кич-Городецкий район
6 – Усть-Кубинский район
6 – Белозерский район (+1)
5 – Тотемский район
5 – Тарногский район
5 – Нюксенский район
4 – Харовский район
3 – Бабушкинский район
3 – Вожегодский район
2 – Никольский район
1 – Междуреченский район
ИСТОЧНИК KP.RU