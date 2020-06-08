В Вологодской области зафиксировано еще 27 случаев коронавирусной инфекции

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:45:08+03:00

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В Вологодской области обновилась статистика - в регионе зарегистрировано 27 новых случаев заражения COVID-19. 1111 человек было зарегистрировано с начала пандемии. 126 человек в настоящее время получает лечение в стационаре монопрофильного госпиталя в Череповце. Выздоровело с начала эпидемии 542 человека.

Верховажский, Междуреченский и Вашкинской районы остаются "условно чистыми" от инфекции.

На 8 июня, за сутки 6 инфицированных зарегистрировано в Кадуйском районе. По 5 - в Вологде и Череповце, три – в Великоустюгском районе, по два – в Вологодском и Шекснинском. По одному случаю отмечено в Белозерском, Череповецком, Устюженском и Вытегорском районах.

Ситуация в муниципалитетах:

460 – г. Вологда (+5)

215 – г. Череповец (+5)

93 – Шекснинский район (+2)

72 – Вологодский район (+2)

57 – Кадуйский район (+6)

50 – Бабаевский район

27 – Великоустюгский район (+3)

18 – Устюженский район (+1)

15 – Череповецкий район (+1)

14 – Грязовецкий район

12 – Вытегорский район (+1)

12 – Чагодощенский район

11 – Сокольский район

8 – Кирилловский район

7 – Кич-Городецкий район

6 – Усть-Кубинский район

6 – Белозерский район (+1)

5 – Тотемский район

5 – Тарногский район

5 – Нюксенский район

4 – Харовский район

3 – Бабушкинский район

3 – Вожегодский район

2 – Никольский район

1 – Междуреченский район

ИСТОЧНИК KP.RU