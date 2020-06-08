2020-06-08T11:09:01+03:00
Происшествия

Бойцы Росгвардии сняли с автобусного рейса 4-летнего ребенка

Он ехал без сопровождения взрослых
Иван Чухнин
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В Росгвардию поступило сообщение: в автобусе едет маленький ребенок, причем без сопровождения взрослых. На остановке на улице Зосимовская мальчика встречал экипаж Росгвардии.

Как пояснила кондуктор, 4-летний ребенок самостоятельно зашел в автобусе на улице Воркутинская и проследовал через весь город. "Жизни и здоровью юного вологжанина ничто не угрожало,"- уточняет пресс-служба Росгвардии.

Но росгвардейцы забрали мальчика, отвезли в ближайший отдел полиции и передали ребенка инспектору по делам несовершеннолетних для выяснения всех обстоятельств и установления личности родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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