2020-06-08T11:32:30+03:00
Происшествия

КамАЗ протаранил микроавтобус на трассе Вологда - Медвежьегорск

Люди не пострадали
Иван Чухнин
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Микроавтобус получил кузовные повреждения.Микроавтобус получил кузовные повреждения.Фото: Арктический спасательный центр " Вытегра" МЧС России
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КамАЗ протаранил микроавтобус. ДТП произошло на 244-м километре автодороги Вологда-Медвежьегорск.

Как сообщает Арктический спасательный центр «Вытегра», столкнулись КамАЗ и микроавтобус FIAT Ducato. В результате столкновения FIAT вылетел в кювет. На место выезжали спасатели. Они вытащили микроавтобу на дорогу, от удара у него деформирован кузов. Оба водителя не пострадали. Пассажиров в машинах не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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