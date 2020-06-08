КамАЗ протаранил микроавтобус на трассе Вологда - Медвежьегорск
Люди не пострадали
Микроавтобус получил кузовные повреждения.Фото: Арктический спасательный центр " Вытегра" МЧС России
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КамАЗ протаранил микроавтобус. ДТП произошло на 244-м километре автодороги Вологда-Медвежьегорск.
Как сообщает Арктический спасательный центр «Вытегра», столкнулись КамАЗ и микроавтобус FIAT Ducato. В результате столкновения FIAT вылетел в кювет. На место выезжали спасатели. Они вытащили микроавтобу на дорогу, от удара у него деформирован кузов. Оба водителя не пострадали. Пассажиров в машинах не было.
ИСТОЧНИК KP.RU