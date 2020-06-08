2020-06-08T10:37:05+03:00
Происшествия

Водитель сбил велосипедистку на Пошехонском шоссе и скрылся

Иван Чухнин
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В Вологде ищут водителя легковой машины, который скрылся с места ДТП на Пошехонское шоссе. Авария произошла 6 июня поздним вечером у дома № 4.

Городской отдел Госавтоинспекции распространи информацию: в 22:30 неизвестный водитель на автомобиле неустановленной марки поворочивал налево на регулируемом перекрестке улицы Можайского и Пошехонского шоссе - он двигался со строны улицы Планерной в направлении улицы Серея Преминина. Там двигалась 21-летняя велосипедистка: девушка ехала по пешеходному переходу.

Девушка отправлена на амбулаторное лечение. Ведется розыск водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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