Вологжанам предлагают спасти жизни

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:50:26+03:00

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Начиная с 8 июня в России пройдет важная акция - донорская неделя #ОставайсяДонором. Мероприятие приурочили ко Дню России и Дню донора 12 и 14 июня. На донорский марафон уже записались члены Правительства и Общественной палаты и другие активисты. Приглашаются все неравнодушные вологжане. Сейчас кровь очень нужна, т.к. из-за карантина банк крови не пополнялся.

Кровь можно сдать в Вологде в Вологодской областной станции переливания крови №1 на ул. Ветошкина, 55. Медики будут тщательно следить за выполнением санитарных мер. На входе будет измерена температура, а на прием необходимо заранее записаться, усилена дезинфекция. Зарегистрироваться можно на сайте медучереждения или по телефону 75-05-42 в будни с 8:00 до 15:00.

Доноры имеют право на денежную компенсацию в размере около 600 рублей. Город Вологда выделяет еще по 500 рублей выплаты дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU