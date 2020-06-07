2020-06-07T13:40:47+03:00
Общество

Череповчане не ходят на общественные работы

Всего 33 человека пришли зарабатывать деньги
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Никита Канаплин – 19-летний защитник молодежной хоккейной команды «Белгород»Никита Канаплин – 19-летний защитник молодежной хоккейной команды «Белгород»Фото: vk.com
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90% безработных Череповецкого района - это жители Череповца. Всего насчитывается более 6300 человек. При этом общественные работы у жителей города металлургов популярностью не пользуются.

Более 700 рабочих мест могут обеспечить городские предприятия и коммерческие организации. Однако на данный момент изъявили желание работать лишь 33 человека. Скорее всего, это косари, их всего 99 человек,- сообщил мэр Череповца Вадим Германов. В основном общественные работы связаны с уборкой и благоустройством города.

Пособие по безработице у череповчан, уволенных после 1 марта, сохранится, а зарплата может составить от МРОТ до 30 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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