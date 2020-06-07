На Вологодчине увеличивается количество больных коронавирусом
На 7 июня прирост +28 заболевших
-Фото: Правительство Вологодской области
Изменить размер текста:
В Вологодской области по состоянию на 7 июня за сутки зарегистрировано +28 новых случаев Covid-19. В то же время выздоровели лишь 24 человека. Сегодня рекордное количество новых пациентов в Кадуйском районе +6 за прошедший день. В Вологде, Череповце, Бабаевском и Шекснинском районе по +4 заболевших. В Устюженском +2, в Белозерском, Кирилловском, Вытегорском и Нюксенском по +1.
В моногоспиталь положили еще 9 больных. Всего там находится 129 человек. С начала пандемии заболело 1084 вологжанина. 11 погибло.
ИСТОЧНИК KP.RU