На Вологодчине увеличивается количество больных коронавирусом

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:11:01+03:00

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В Вологодской области по состоянию на 7 июня за сутки зарегистрировано +28 новых случаев Covid-19. В то же время выздоровели лишь 24 человека. Сегодня рекордное количество новых пациентов в Кадуйском районе +6 за прошедший день. В Вологде, Череповце, Бабаевском и Шекснинском районе по +4 заболевших. В Устюженском +2, в Белозерском, Кирилловском, Вытегорском и Нюксенском по +1.

В моногоспиталь положили еще 9 больных. Всего там находится 129 человек. С начала пандемии заболело 1084 вологжанина. 11 погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU