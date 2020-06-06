2020-06-06T09:35:59+03:00
Общество

Вологжанам разрешили посещать кладбища

Губернатор подписал постановление правительства
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото Вологодской митрополииФото Вологодской митрополии
Изменить размер текста:

В Вологодской области разрешили посещения кладбищ. 7 июня - Троица, это один из главных христианских праздников. Многие вологжане высказывали желание прибраться на могилах родных. Правительство региона 5 июня изменило постановление о мерах по предотвращению коронавирусной инфекции. Кладбища исключили из списка запрещенных для посещения мест.

6 июня - родительская суббота перед Троицей, канонический день посещения могил родственников. В Вологде сегодня без прихожан состоится богослужение в храме Константина и Елены на проспекте Победы, 85. На странице прихода ВКонтакте будет онлайн трансляция с 9 часов. На Троицу Божественную литургию проведет митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий в кафедральном Воскресенском соборе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из моногоспиталя выписали четырех вологжан
В Вологодской области продлили общественные работы
Вологжанам разрешили посещать кладбища
Малыш полутора лет выпал из окна в Череповце
Череповчанин продает авиалайнер за 4 млн
Вологжане смогут вложить в свой бизнес 100 тысяч бюджетных рублей
Тысяча вологжан заболели коронавирусом
Власти Череповца заявили о снижении поступления налогов в бюджет
Мошенники просят помощи для лечения коронавирусных пациентов от имени замгубернатора
В моногоспитале Череповца для инфицированных коронавирусом умерли еще 4 пациента
Под суд пойдут чиновники, которые не досмотрели за опекунами погибшего Степана Кукина
Елена Рябова рассказала, как поступить в профильные десятые классы
19-летняя студентка стала фиктивным главой череповецкой фирмы
Рекордный контактный круг выявлен у двоих жителей Кадникова, заболевших Covid-19
Молодой водитель получил условное наказание за гибель пассажирки
В Вологодской области количество инфицированных превысило 1000 человек
В Вологодской области из-за пандемии вдвое выросло количество безработных
Решение о втором этапе снятия ограничений будут принимать 8 июня
Шесть сотен вологодских школьников получили гаджеты для учебы
Вологжанин нашел гранату Ф-1 у себя участке
В Вологде на линию выйдет 20 дополнительных автобусов
В центре Вологды маршрутка врезалась в скорую
Под Вологдой ограничили движение из-за ремонта
В Вологде уничтожат 20 Га борщевика
На Череповецком КПП задержали угонщика машины
В Череповце взбесились чайки
Еще 19 вологжан подхватили covid, 11 погибших
В Вологде подростка ищут уже неделю
Вологжане разобрались с отцом-одиночкой, любящим лупить ремнём