Вологжанам разрешили посещать кладбища

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:35:59+03:00

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В Вологодской области разрешили посещения кладбищ. 7 июня - Троица, это один из главных христианских праздников. Многие вологжане высказывали желание прибраться на могилах родных. Правительство региона 5 июня изменило постановление о мерах по предотвращению коронавирусной инфекции. Кладбища исключили из списка запрещенных для посещения мест.

6 июня - родительская суббота перед Троицей, канонический день посещения могил родственников. В Вологде сегодня без прихожан состоится богослужение в храме Константина и Елены на проспекте Победы, 85. На странице прихода ВКонтакте будет онлайн трансляция с 9 часов. На Троицу Божественную литургию проведет митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий в кафедральном Воскресенском соборе.

ИСТОЧНИК KP.RU