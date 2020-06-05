2020-06-05T16:33:28+03:00
Происшествия

Малыш полутора лет выпал из окна в Череповце

Мать была в другой комнате
Евдокия САХАРОВА
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МЧС сообщило о ЧП: в городе металлургов на улице Ленина из окна второго этажа выпал полуторагодовалый ребёнок. Он остался жив, о нем заботятся медики. Мать мальчика во время инцидента находилась в другой комнате.

Спасатели рассказали, что с приходом тёплой погоды дети стали выпадать из окон намного чаще. Предотвратить трагедию поможет выполнение простых правил. Не оставляйте малышей одних. Уберите от окон мебель, чтобы ребенок не смог залезть туда. Можно установить на окна специальные ограничивающие фиксаторы или вставить оконные решетки - они предотвратят падение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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