Череповчанин продает авиалайнер за 4 млн

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:09:34+03:00

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Пользователи интернета обнаружили на сайте объявлений "Авито-Тула" интересное предложение: приобрести самолет канадский Bombardier CJR-200 за 4 млн 300 тысяч рублей. Продает б/у лайнер некий Кирилл из Череповца.

«Двигателя демонтированы, самовывоз и саморазбор», - написано в объявлении. Подобные авиалайнеры используются для полетов на региональных маршрутах. Такую марку закупило и череповецкое авиапредприятие «Северсталь».

ИСТОЧНИК KP.RU