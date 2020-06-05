Череповчанин продает авиалайнер за 4 млн
Интересное объявление нашли на сайте Авито
Фото с сайта авито
Изменить размер текста:
Пользователи интернета обнаружили на сайте объявлений "Авито-Тула" интересное предложение: приобрести самолет канадский Bombardier CJR-200 за 4 млн 300 тысяч рублей. Продает б/у лайнер некий Кирилл из Череповца.
«Двигателя демонтированы, самовывоз и саморазбор», - написано в объявлении. Подобные авиалайнеры используются для полетов на региональных маршрутах. Такую марку закупило и череповецкое авиапредприятие «Северсталь».
ИСТОЧНИК KP.RU