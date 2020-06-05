Тысяча вологжан заболели коронавирусом
В Вологодской области на 11 утра 5 июня зафиксировано +17 новых случаев Covid-19 за сутки. Большая часть пациентов из Вологды - это 7 заболевших, трое из Череповца, трое - Вологодский район, двое - Вытегорский, и по одному новому случаю в Харовском и Чагодощенском районах.
Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 1035 вологжан. Обследовано 165 997, выздоровели – 489(+23), погибли – 11 (1 – Великий Устюг, 5 – Вологда, 2 – Череповецкий район, 1 – Шекснинский район, 1 – Вологодский район, 1 – Череповец).
В череповецком моногоспитале находятся 124 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU