2020-06-05T12:10:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Тысяча вологжан заболели коронавирусом

С начала пандемии зарегистрировано 1035 случаев заражения в Вологодской области
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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В Вологодской области на 11 утра 5 июня зафиксировано +17 новых случаев Covid-19 за сутки. Большая часть пациентов из Вологды - это 7 заболевших, трое из Череповца, трое - Вологодский район, двое - Вытегорский, и по одному новому случаю в Харовском и Чагодощенском районах.

Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 1035 вологжан. Обследовано 165 997, выздоровели – 489(+23), погибли – 11 (1 – Великий Устюг, 5 – Вологда, 2 – Череповецкий район, 1 – Шекснинский район, 1 – Вологодский район, 1 – Череповец).

В череповецком моногоспитале находятся 124 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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