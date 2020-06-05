Власти Череповца заявили о снижении поступления налогов в бюджет

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:11:20+03:00

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Череповец теряет налоги. За апрель городская казна потеряла 110 млн.рублей, еще 50 млн. руб муниципалитет недосчитался в мае. Такие цифры назвал мэр Вадим Германов ru на встрече со СМИ.

Ранее городские финансисты заявили о трех рассматриваемых сценариях формирования бюджета — оптимистическом, пессимистическом и критическом. По словам Вадима Германова, пока город «идет посередине».

Напомним, область готовится ко второму этапу снятия ограничений. Череповец демонстрирует неплохие показатели по ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU