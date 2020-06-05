Мошенники просят помощи для лечения коронавирусных пациентов от имени замгубернатора
На вологодские предприятия поступают звонки, якобы из правительства области. Неизвестные, представляясь представителями приемной замгубернатора, просят материальную помощь для лечения коронавирусных больных.
Об обращениях заявили Сокольский ЦБК и Череповецкий ликеро-водочный завод. .
Подобная ситуация произошла прошлой осенью: на предприятия поступали письма от имени замгубернатора. Чиновник отверг обвинения в нарушении закона.
Как предлагает пресс-служба правительства, при поступлении подобных звонков нужно обратиться в приемную чиновника и обратиться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU