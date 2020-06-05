2020-06-05T09:24:57+03:00
Общество

Мошенники просят помощи для лечения коронавирусных пациентов от имени замгубернатора

Они звонят на крупные предприятия региона
Иван Чухнин
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На вологодские предприятия поступают звонки, якобы из правительства области. Неизвестные, представляясь представителями приемной замгубернатора, просят материальную помощь для лечения коронавирусных больных.

Об обращениях заявили Сокольский ЦБК и Череповецкий ликеро-водочный завод. .

Подобная ситуация произошла прошлой осенью: на предприятия поступали письма от имени замгубернатора. Чиновник отверг обвинения в нарушении закона.

Как предлагает пресс-служба правительства, при поступлении подобных звонков нужно обратиться в приемную чиновника и обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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