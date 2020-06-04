В моногоспитале Череповца для инфицированных коронавирусом умерли еще 4 пациента

4 Июнь 2020 2020-06-04T22:35:46+03:00

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Как сообщает ИА «Ранпресс», в моногоспитале Череповца, куда госпитализируют инфицированных коронавирусом с тяжелых больных, а также со средней тяжестью течению заболевания, умерло четыре человека, пока не вошедшие в официальную статистику.

Опираясь на собственные источники, агентство пишет: " 1 июня в госпитале скончался один мужчина, во вторник, 3 июня умерли две женщины и 4 июня в 1.50 ночи умер еще один мужчина... Пока патологоанатомам еще предстоит назвать официальную причину смерти. Все погибшие поступили в моногоспиталь с подтвержденным диагнозом COVID-19..."

По словам мэра Череповца, на сегодняшнее утро в моногоспитале находилось на лечении 126 пациентов (13 – череповчане, 113 человек – жители других городов и районов Вологодской области). В тяжелом состоянии 12 человек, из них 5 человек подключены к аппарату ИВЛ, 7 человек на кислородотерапии.

В Вологодской области готовятся ко второму этапу отмены ограничений. Сегодня в Череповце открыли парки, скверы и городские стадионы.

ИСТОЧНИК KP.RU