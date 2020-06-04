Под суд пойдут чиновники, которые не досмотрели за опекунами погибшего Степана Кукина

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:09:16+03:00

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Вологодский городской суд будет рассматривать дело в отношении двух чиновников. 41-летнего Григория Полякова и 42-летнюю Раису Понидаеву обвиняют в служебном подлоге.

Дело было возбуждено из-за смерти мальчика в семье опекунов.

По мнению следствия, экс-начальник управления социальной защиты опеки и попечительства администрации Вологды Поляков не обеспечил необходимый контроль за опекуном. 29 марта 2017 года Юлия Блохина назначена временным опекуном Степана, а 16 августа 2017 года мальчика отдали в ее семью. Договор был скреплен подписью начальника управления. Его подчиненная Раиса Понидаева, специалист управления, вместо необходимых 6 плановых проверок условий жизни Степана, провела всего две – 5 апреля и 4 августа 2017 года.

Сведения как живется ребенку работник соцзащиты получила от самой Блохиной. С 6 апреля по 3 августа 2017 года и с 5 августа 2017 года по 10 августа 2018 года Понидаева проверки не проводила. Но, после того, как ребенок был избит, чтобы создать видимость работы, с согласованием с Поляковым, составила несколько фиктивных актов обследования.

Работникам органов опеки ставится в вину, что мальчик в семье Блохиных подвергался систематическим побоям и истязаниям.

Напомним, 10 августа 2018 года он был избит Юлией Блохиной, благодаря зашедшей знакомой была вызвана скорая помощь. Ребенок впал в кому. 25 апреля 2019 года Степа умер в реанимации, не приходя в сознание. Опекунов - Блохину и ее мужа приговорили к 18 годам колонии и 4 годам колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU