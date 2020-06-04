Елена Рябова рассказала, как поступить в профильные десятые классы

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:14:56+03:00

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В Вологодской области стало известно, как поступить в профильные десятые классы. Перечень их опубликован в Интернете. А зачисление будет проводиться по рейтингу.

Пояснения от начальник департамента образования области Елены Рябовой: «В рейтинге будет учитываться средний балл аттестата, средний балл по математике, русскому языку и профильному предмету или предметам, которые требуются для поступления в десятый класс. Три балла начислят за отличный аттестат, 15 или 10 баллов — за статус победителя или призера регионального этапа школьной олимпиады соответственно. Победа или призовое место на федеральном этапе гарантируют зачисление. Все эти позиции будут учитываться при составлении рейтинга школьников, поступающих в десятый класс».

Елена Рябова отмела возможность зачисления по тестам.

Напомним, в этом году из-за коронавируса экзамены для девятиклассников отменили. Графики вручения аттестатов публикуют на сайтах школ. В двадцатых числах июня начнется прием документов в 10-е профильные классы.

ИСТОЧНИК KP.RU