2020-06-04T14:27:09+03:00
Экономика

19-летняя студентка стала фиктивным главой череповецкой фирмы

Но попала под суд
Иван Чухнин
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19-летнюю студентку неустановленные лица использовали, а девушка пойдет под суд.

Студентка нуждалась в деньгах, и попала в неприятную ситуацию. Ее использовали как подставное лицо. Такое действие попадает под ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Вологодской области, в сентябре 2019 года по паспорту девушки на ее имя была зарегистрирована коммерческая организация. Имя девушки внесли в ЕГРЮЛ как учредителя и руководителя организации. Естественно, она деятельностью этого юрлица она не занималась и не планировала это делать.

За предоставление своего паспорта девушка получила 8 тысяч рублей. Однако она попала в поле зрения полиции. Так что она раскаялась в необдуманном поступке, признала свою вину. Однако материалы уголовного дела направлены для рассмотренияв суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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