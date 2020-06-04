Рекордный контактный круг выявлен у двоих жителей Кадникова, заболевших Covid-19
В Вологодской области готовятся ко второму этапу снятия ограничений. Однако в Сокольском районе выявлен огромный для небольшого городка контактный круг - 250 человек.
Эта информация прозвучала во время заседания штаба по противодействию коронавирусной инфекции в Вологодской области.
Глава Сокольского района Юрий Васин сообщил, что контактный круг у двух заболевших COVID-19 в одной из организаций Кадникова составил 250 человек.
Согласно действующим правилам, проведена дезинфекция на предприятии, в домах заболевших, проводятся и другие необходимые санитарные мероприятия.
Глава района сообщил, что ранее из-за заболевшего работника мебельного производства работа на фабрике была полностью приостановлена. Сейчас люди вновь вышли на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU