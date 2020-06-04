2020-06-04T14:08:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Рекордный контактный круг выявлен у двоих жителей Кадникова, заболевших Covid-19

В списки попали 250 человек
Иван Чухнин
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В Вологодской области готовятся ко второму этапу снятия ограничений. Однако в Сокольском районе выявлен огромный для небольшого городка контактный круг - 250 человек.

Эта информация прозвучала во время заседания штаба по противодействию коронавирусной инфекции в Вологодской области.

Глава Сокольского района Юрий Васин сообщил, что контактный круг у двух заболевших COVID-19 в одной из организаций Кадникова составил 250 человек.

Согласно действующим правилам, проведена дезинфекция на предприятии, в домах заболевших, проводятся и другие необходимые санитарные мероприятия.

Глава района сообщил, что ранее из-за заболевшего работника мебельного производства работа на фабрике была полностью приостановлена. Сейчас люди вновь вышли на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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