Молодой водитель получил условное наказание за гибель пассажирки

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:46:07+03:00

Он превысил скорость на зимней трассе и врезался в ЛЭП

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В Вологодской области вынесен приговор молодому водителю, который устроил ДТП, превысив скорость на трассе. Погибла 18-летняя девушка. Виновник аварии и его 17-летняя подруга получили травмы.

Он забирал девушек с работы на автомобиле. На трассе молодой человек превысил скорость и на повороте врезался в опору ЛЭП, затем иномарка вылетела в кювет. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, трагедия произошла 5 января 2020 года в 4.40 на 320 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск. В зоне действия знака, ограничивающего скорость в 70 километров в час, парень мчался на скорости свыше 100 километров в час.

Вологжанин раскаивается в произошедшем, он приносил извинения родным погибшей, предлагал деньги, но те отказались.

Пострадавшая 17-летняя девушка и ее родители к водителю претензий не имеют - молодой человек помогает ей в реабилитации.

Суд назначил водителю наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и возложением дополнительных обязанностей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, на 2 года 6 месяцев.

Гражданские иски по делу не были заявлены. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU